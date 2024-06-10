Блінкен відвідає Єгипет та Ізраїль для просування перемир’я в Газі

Державний секретар США Ентоні Блінкен збирається відвідати Єгипет й Ізраїль 10 червня в той час, як Вашингтон прагне посилити тиск на "Хамас" (який Сполучені Штати і Європейський союз визнали терористичною організацією) та Ізраїль, щоб вони досягли угоди про припинення вогню в Секторі Гази, а також забезпечити, щоб війна не поширилася на Ліван, повідомляє Радіо Свобода.

Під час свого восьмого візиту до регіону після того, як бойовики "Хамасу" напали на Ізраїль 7 жовтня, спровокувавши найкривавіший епізод ізраїльсько-палестинського конфлікту, що триває десятиліттями, головний дипломат США цього тижня також збирається відвідати Йорданію і Катар.

Блінкен збирається зустрітися з президентом Єгипту Абделем Фаттахом ас-Сісі в Каїрі, перш ніж вирушити до Ізраїлю, де він зустрінеться з прем’єр-міністром Беньяміном Нетаньягу і міністром оборони Йоавом Галлантом, зазначили в Держдепартаменті. Цей візит відбувся після того, як 31 травня президент США Джо Байден запропонував триетапний план Ізраїлю щодо припинення вогню, який передбачає остаточне припинення бойових дій, звільнення ізраїльських заручників і палестинських в’язнів та відновлення Гази.

Тим часом США 9 червня оголосили, що звернулися до Ради безпеки ООН з проханням проголосувати за проєкт резолюції, який підтримує план "негайного припинення вогню зі звільненням заручників" між Ізраїлем і "Хамасом".

Дата можливого голосування поки що невідома.

Раніше прем’єр-міністр Ізраїлю Беньямін Нетаньягу заявив, що Ізраїль допускає призупинення війни з бойовиками угруповання "Хамас" (визнане терористичним у США та ЄС) на короткий термін, "але про повне завершення бойових дій поки не йдеться". Прем’єр Ізраїлю наголосив, що "його країна готова обговорювати умови закінчення війни з "Хамасом". При цьому, за його словами, «війна не закінчиться, якщо Ізраїль не втілить у життя всі свої цілі".