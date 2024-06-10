Блинкен посетит Египет и Израиль для продвижения перемирия в Газе

Государственный секретарь США Энтони Блинкен собирается посетить Египет и Израиль 10 июня в то время, как Вашингтон стремится усилить давление на "Хамас" (который Соединенные Штаты и Европейский союз признали террористической организацией) и Израиль, чтобы они достигли соглашения о прекращении огня. а также обеспечить, чтобы война не распространилась на Ливан, сообщает Радио Свобода.

Во время своего восьмого визита в регион после того, как боевики "Хамаса" напали на Израиль 7 октября, спровоцировав продолжающийся десятилетиями самый кровавый эпизод израильско-палестинского конфликта, главный дипломат США на этой неделе также собирается посетить Иорданию и Катар.

Блинкен собирается встретиться с президентом Египта Абделем Фаттахом ас-Сиси в Каире, прежде чем отправиться в Израиль, где он встретится с премьер-министром Беньямином Нетаньяху и министром обороны Йоавом Галлантом, отметили в Госдепартаменте. Этот визит состоялся после того, как 31 мая президент США Джо Байден предложил трехэтапный план Израиля по прекращению огня, предусматривающий окончательное прекращение боевых действий, освобождение израильских заложников и палестинских заключенных и восстановление Газа.

Тем временем США 9 июня объявили, что обратились в Совбез ООН с просьбой проголосовать за проект резолюции, поддерживающий план "немедленного прекращения огня с освобождением заложников" между Израилем и "Хамасом".

Дата возможного голосования пока неизвестна.

Ранее премьер-министр Израиля Беньямин Нетаньяху заявил, что Израиль допускает приостановку войны с боевиками группировки "Хамас" (признанной террористической в США и ЕС) на короткий срок, "но о полном завершении боевых действий пока речь не идет". Премьер Израиля подчеркнул, что "его страна готова обсуждать условия окончания войны с "Хамасом". При этом, по его словам, "война не закончится, если Израиль не претворит в жизнь все свои цели".