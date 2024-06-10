Окупанти не перетнули головну лінію оборони у Часовому Яру – речник ЗСУ
Росіяни не перетнули головної лінії оборони ЗСУ у Часовому Яру, але активно просуваються на схід від неї. Про це заявив речник оперативно-стратегічного угруповання військ "Хортиця" Назар Волошин, повідомляє Ліга.net.
У мережі з’явилося відео, як стверджується, російських військових у Часовому Яру – на ньому вони рухаються руїнами будинків.
Як зазначив Волошин, відео зроблено у мікрорайоні "Канал" на схід від каналу Сіверський Донець-Донбас, котрий є головною лінією оборони ЗСУ у місті.
Окупанти не перетинали головної лінії оборони, проте активно просуваються на схід від нього у цьому мікрорайоні, зазначив він.
Російські пропагандисти заявляли про нібито 500-метрове просування у мікрорайоні, деякі заявляли про нібито бої у районі "Новий", ілюструючи це кадрами з мікрорайону "Канал".
Окупанти намагаються штурмувати Часів Яр у цих мікрорайоні та районі, також атакували у напрямку Іванівського, Кліщіївки, Андріївки – на південний захід від міста, зазначив речник.
Під час атак загарбники застосовують не тільки піхотні підрозділи, але частіше використовують механізовану складову: танки та бойові броньовані машини, зауважив Волошин.
"Російська армія активізувала свої зусилля, однак успіхів не мала. Ворог активно проводить артилерійський вплив, авіаційні удари та застосовує дрони на околицях Часового Яру", – підсумував він.