Оккупанты не пересекли главную линию обороны в Часовом Яру – спикер ВСУ

Россияне не пересекли главную линию обороны ВСУ в Часовом Яру, но активно продвигаются к востоку от нее. Об этом заявил спикер оперативно-стратегической группировки войск "Хортица" Назар Волошин, сообщает Лига.net.

В сети появилось видео, как утверждается, российских военных в Часовом Яру – на нем они двигаются по развалинам домов.

Как отметил Волошин, видео сделано в микрорайоне "Канал" к востоку от канала Северский Донец-Донбасс, являющийся главной линией обороны ВСУ в городе.

Оккупанты не пересекали главную линию обороны, однако активно продвигаются к востоку от него в этом микрорайоне, отметил он.

Российские пропагандисты заявляли о якобы 500-метровом продвижении в микрорайоне, некоторые заявляли о якобы боях в районе "Новый", иллюстрируя это кадрами из микрорайона "Канал".

Оккупанты пытаются штурмовать Часов Яр в этих микрорайоне и районе, также атаковали в направлении Ивановского, Клещеевки, Андреевки – юго-западнее города, отметил спикер.

В ходе атак захватчики применяют не только пехотные подразделения, но чаще используют механизированную составляющую: танки и боевые бронированные машины, сообщил Волошин.