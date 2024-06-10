У ДПСУ повідомили про "зменшення активності" російських ДРГ на Сумщині

На Сумському напрямку останнім часом зменшилась кількість спроб заходу російських диверсійно-розвідувальних груп. Про це заявив в ефірі телемарафону речник Держприкордонслужби Андрій Демченко, повідомляє Радіо Свобода.

"За останній період ми бачимо певне зниження активності обстрілів на Сумщині, якщо порівняти, наприклад, з весною. Водночас на Сумському напрямку знизилася кількість спроб заходу ворожих ДРГ на територію України та кількість боєзіткнень із ними. Раніше по кілька разів на тиждень могли бути спроби заходу ДРГ, їх викриття і, власне, боєзіткнення, щоб вибити такі групи з території України. За останній час спроб заходу ворожих ДРГ не було" , – сказав він.

Демченко підкреслив, що "ситуація на цьому напрямку залишається повністю контрольованою, і просування ворога не фіксується".

Він також додав, що Росія продовжує обстрілювати територію України, зокрема Сумщину, застосовуючи різноманітне озброєння. За його словами, "ворог намагається не лише поцілити по місцях розташування Сил оборони нашої країни, прицільно б’є і по населених пунктах, від чого страждають мирні люди та цивільна інфраструктура на прикордонні".

Напередодні Кадиров заявив, що військові полку "Ахмат" захопили село Рижівка у Сумській області поблизу кордону з російською Курською областю. Кадиров написав у своєму телеграмі ввечері 9 червня, що даного результату "вдалося досягнути всього за три дні" і оприлюднив відео нібито із населеного пункту.

Згодом місцева влада спростувала захоплення російськими військами села Рижівка на Сумщині.

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