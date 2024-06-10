В ГПСУ сообщили об "уменьшении активности" российских ДРГ в Сумской области

В Сумском направлении в последнее время уменьшилось количество попыток мероприятия российских диверсионно-разведывательных групп. Об этом заявил в эфире телемарафона спикер Госпогранслужбы Андрей Демченко, сообщает Радио Свобода.

"За последний период мы видим определенное снижение активности обстрелов на Сумщине, если сравнить, например, с весной. В то же время на Сумском направлении снизилось количество попыток заката вражеских ДРГ на территорию Украины и количество боеприкосновений с ними. Ранее по несколько раз в неделю могли быть попытки мероприятия ДРГ, их разоблачение и, собственно, боестолкновение, чтобы выбить такие группы с территории Украины. За последнее время попыток захода вражеских ДРГ не было" , – отметил он.

Демченко подчеркнул, что "ситуация в этом направлении остается полностью контролируемой, и продвижение врага не фиксируется".

Он также добавил, что Россия продолжает обстреливать территорию Украины, в частности, Сумщину, применяя разнообразное вооружение. По его словам, "враг пытается не только поразить места расположения Сил обороны нашей страны, прицельно бьет и по населенным пунктам, от чего страдают мирные люди и гражданская инфраструктура на пограничные".

Накануне Кадыров заявил, что военные полка "Ахмат" захватили село Рыжевка в Сумской области у границы с российской Курской областью. Кадыров написал в своем телеграмме вечером 9 июня, что данного результата "удалось достичь всего за три дня" и обнародовал видео якобы из населенного пункта.

Впоследствии местные власти опровергли захват российскими войсками села Рыжевка Сумской области.

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