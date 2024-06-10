У Бєлгородській області на міні підірвалися оператор "Россия 24" і троє окупантів

У російському місті Шебекіно Бєлгородської області на міні підірвалися три окупанти та оператор пропагандистського телеканалу "Росія 24". Про це повідомив губернатор Бєлгородської області РФ В'ячеслав Гладков, пише Тетяна Степанова, РБК-Україна.

За його словами, співробітник пропагандистського телеканалу отримав осколкові поранення черевної порожнини та лівого плеча. Зараз лікарі проводять операцію.

Окрім нього, постраждали троє так званих "бійців самооборони". В одного з них осколкове поранення кінцівок.