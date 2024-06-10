В Белгородской области на мине подорвались оператор "Россия 24" и трое оккупантов

В российском городе Шебекино Белгородской области на мине подорвались три оккупанта и оператор пропагандистского телеканала "Россия 24". Об этом сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков, пишет Татьяна Степанова, РБК-Украина.

По его словам, сотрудник пропагандистского телеканала получил осколочные ранения брюшной полости и левого плеча. Сейчас врачи проводят операцию.

Кроме него, пострадали трое так называемых "бойцов самообороны". У одного из них осколочное ранение конечностей.