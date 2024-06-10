У РФ висловили готовність атакувати F-16 за межами України – ЗМІ

F-16 та аеродроми їх базування за межами України стануть законною ціллю для російських військових, якщо братимуть участь у бойових вильотах. Про це заявив голова оборонного комітету Держдуми РФ Андрій Картаполов в коментарі російським пропагандистам, повідомляє Радіо Свобода.

Раніше в інтерв’ю начальник авіації командування Повітряних сил ЗСУ Сергій Голубцов розповів, що частина винищувачів F-16, які Збройні сили України отримають в межах оборонної допомоги від партнерів, буде зберігатися на іноземних авіабазах з метою захисту літаків від потенційних російських ударів.

Також представники Данії та Нідерландів заявили, що їхні країни не проти застосування для ударів по військових цілях у Росії винищувачів F-16, які вони передадуть Україні.

Влада України неодноразово заявляла, що поява західних винищувачів в Україні може змінити ситуацію на полі бою, адже Росія має «повну перевагу в небі» на окупованих територіях.

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