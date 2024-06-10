В РФ выразили готовность атаковать F-16 за пределами Украины – СМИ

F-16 и аэродромы их базирования за пределами Украины станут законной целью для российских военных, если будут участвовать в боевых вылетах. Об этом заявил глава оборонного комитета Госдумы РФ Андрей Картаполов в комментарии российским пропагандистам, сообщает Радио Свобода.

Ранее в интервью начальник авиации командования Воздушных сил ВСУ Сергей Голубцов рассказал, что часть истребителей F-16, которые Вооруженные силы Украины получат в рамках оборонной помощи от партнеров, будут храниться на иностранных авиабазах с целью защиты самолетов от потенциальных российских ударов.

Представители Дании и Нидерландов заявили, что их страны не против применения для ударов по военным целям в России истребителей F-16, которые они передадут Украине.

Власти Украины неоднократно заявляли, что появление западных истребителей в Украине может изменить ситуацию на поле боя, ведь у России есть «полное преимущество в небе» на оккупированных территориях.

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