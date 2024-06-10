Партизани: Росіяни забирають ППО з Криму, військовим рекомендують евакуювати сім'ї

Командування російської армії "рекомендує" військовим, які працюють із системами ППО в тимчасово окупованому Криму, вивозити з півострова свої сім'ї до військових міст Південного військового округу. Про це інформували ﻿представники партизанського руху українців та кримських татар АТЕШ, посилаючись на свого агента, який входить до складу одного з розрахунків ППО у населеному пункті Осовини, повідомляє Дзеркало тижня.

Паралельно з цим самі установки окупанти перевозять у Бєлгородську область. Партизани наголошують, що зменшення кількості систем на острові ставить під загрозу його безпеку.

Також окупанти створюють мобільні групи ППО, аби протистояти українським безпілотникам. Для цього вони використовують радянську зенітну установку ЗУ-23-2.

"Це вказує на стратегічну переорієнтацію та підготовку до нових викликів в обороні, тоді як основна увага йде з Криму" , — підкреслює партизанський рух.

Нагадаємо, в ОП підтвердили, що США дозволили ЗСУ бити по території Росії їхньою зброєю, але лише у Харківській області — для відбиття наступу окупантів в районі Вовчанська. Та вже незабаром радник Білого дому з питань нацбезпеки Джон Кірбі припустив, що це рішення можуть змінити та розширити. У Росії на "зелене світло" Штатів відреагували традиційно, почавши погрожувати Вашингтону "фатальними наслідками".