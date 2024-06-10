Партизаны: Россияне забирают ПВО из Крыма, военным рекомендуют эвакуировать семьи

Командование российской армии "рекомендует" военным, работающим с системами ПВО во временно оккупированном Крыму, вывозить с полуострова свои семьи в военные города Южного военного округа. Об этом информировали представители партизанского движения украинцев и крымских татар АТЕШ, ссылаясь на своего агента, который входит в состав одного из расчетов ПВО в населенном пункте Осовины, сообщает Зеркало недели.

Параллельно с этим сами установки оккупанты перевозят в Белгородскую область. Партизаны отмечают, что уменьшение количества систем на острове ставит под угрозу его безопасность.

Также оккупанты создают мобильные группы ПВО, чтобы противостоять украинским беспилотникам. Для этого они используют советскую зенитную установку ЗУ-23-2.

"Это указывает на стратегическую переориентацию и подготовку к новым вызовам в обороне, в то время как основное внимание уходит из Крыма" , — подчеркивает партизанское движение.

Напомним, в ОП подтвердили, что США разрешили ВСУ бить по территории России их оружием, но только в Харьковской области — для отражения наступления оккупантов в Волчанске. Но уже вскоре советник Белого дома по вопросам нацбезопасности Джон Кирби предположил, что это решение может быть изменено и расширено. В России на "зеленый свет" Штатов отреагировали традиционно, начав угрожать Вашингтону "роковыми последствиями".