В уряді ФРН вважають, що відсутність Найєма не вплине на конференцію з відновлення

У Берліні не вважають, що рішення Мустафи Найєма піти з посади голови Державного агентства відновлення та розвитку інфраструктури України може вплинути на результати Ukraine Recovery Conference (URC), яка пройде в столиці ФРН цього тижня.Про це заявив речник федерального уряду Німеччини Штеффен Гебештрайт, коментуючи рішення українського посадовця, повідомляє Укрінформ.

«Жодним чином… відсутність однієї персони не може вплинути на успіх або неуспіх конференції» , - сказав Гебештрайт.

Речник нагадав, що конференція у Берліні 11-12 червня стане вже третьою конференцією з питань відбудови України після тих, які відбулися в швейцарському Лугано в 2022 і Лондоні в 2023 роках. У німецькій столиці, за його словами, запланована дуже велика кількість заходів, у тому числі двосторонніх зустрічей, сесій, дискусій тощо. На порядку денному стоїть широкий спектр питань, які стосуються відбудови України.

Представниця пресслужби Міністерства фінансів ФРН Шарлотте Мігенда своєю чергою поінформувала, що на полях URC буде підписано спільний документ.