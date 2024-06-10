В правительстве ФРГ считают, что отсутствие Найема не повлияет на конференцию по возобновлению

В Берлине не считают, что решение Мустафы Найема уйти с поста главы Государственного агентства восстановления и развития инфраструктуры Украины может повлиять на результаты Ukraine Recovery Conference (URC), которая пройдет в столице ФРГ на этой неделе. Об этом заявил спикер федерального правительства Германии Штеффен Гебештрайт, комментируя решение украинского чиновника, сообщает Укринформ.

«Никаким образом... отсутствие одной персоны не может повлиять на успех или неуспех конференции» , - сказал Гебештрайт.

Спикер напомнил, что конференция в Берлине 11-12 июня станет уже третьей конференцией по восстановлению Украины после состоявшихся в швейцарском Лугано в 2022 и Лондоне в 2023 годах. В немецкой столице, по его словам, запланировано очень большое количество мероприятий, в том числе двусторонних встреч, сессий, дискуссий и т.д. В повестке дня стоит широкий спектр вопросов, касающихся восстановления Украины.

Представительница пресс-службы Министерства финансов ФРГ Шарлотте Мигенда в свою очередь проинформировала, что на полях URC будет подписан общий документ.