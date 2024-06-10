В ОК "Південь" спростували інформацію ЗМІ про ураження російського корабля "Ропуха"

Журналісти британського Sky News, посилаючись на неназваних співрозмовників в українських військових колах, написали, що Сили оборони нібито завдали удару по російському десантному кораблю типу "Ропуха" в акваторії Азовського моря 8 червня. Спікер Сил оборони півдня Дмитро Плетенчук цю інформацію не підтвердив, повідомляє Ліга.net.

У матеріалі видання йдеться, що українські військові завдали "скоординованого удару" по десантному кораблю росіян увечері 8 червня. За словами анонімного представника Сил оборони, судно нещодавно перемістилося до Азовського моря з Чорного моря.

На прохання прокоментувати дану інформацію Плетенчук сказав:

"На жаль, станом на зараз це новини з майбутнього".

Він окреслив, що в акваторії Азовського моря наразі перебувають три великі десантні та три малі ракетні кораблі ворога, зокрема, проєкту "Буян-М".