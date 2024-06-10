В ОК "ЮГ" опровергли информацию СМИ о поражении российского корабля "Ропуха"

Журналисты британского Sky News, ссылаясь на неназванных собеседников в украинских военных кругах, написали, что Силы обороны якобы нанесли удар по российскому десантному кораблю типа "Рапуха" в акватории Азовского моря 8 июня. Спикер Сил обороны юга Дмитрий Плетенчук эту информацию не подтвердил, сообщает Лига.net.

В материале издания говорится, что украинские военные нанесли "скоординированный удар" по десантному кораблю россиян вечером 8 июня. По словам анонимного представителя Сил обороны, судно недавно переместилось в Азовское море из Черного моря.

По просьбе прокомментировать данную информацию Плетенчук сказал:

"К сожалению, по состоянию на данный момент это новости из будущего".

Он отметил, что в акватории Азовского моря сейчас находятся три больших десантных и три малых ракетных корабля врага, в частности, проекта "Буян-М".