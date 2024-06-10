Прем'єр Естонії Каллас розповіла про шанси стати топ-дипломатом ЄС

Прем'єр-міністерка Естонії Кая Каллас не підтвердила інформацію, що вона має підтримку президента Франції Емманюеля Макрона для отримання посади верховного представника Європейського Союзу з закордонних справ і політики безпеки. Про це вона розповіла місцевому ЗМІ Delfi, повідомляє Ліга.net.

Каллас не побажала спекулювати щодо того, чи прийняла б вона пропозицію обійняти посаду топдипломата ЄС, якби їй запропонували. Проте вона зазначила, що це було б для неї великим визнанням:

"Якщо така пропозиція надійде, то, природно, я серйозно її розгляну".

Щодо нібито підтримки від Макрона Каллас заявила:

"У нас були різні бесіди, і взагалі не прийнято якимось чином реферувати (Стисло повідомляти. – Ред.) ці бесіди для преси, інакше такі бесіди не велися б".

Водночас прем'єрка підтвердила, що вони з Макроном говорили про високопоставлені посади – тому що обидва політики перебувають в одній політичній групі "Оновити Європу", також вона вела такі бесіди з представниками інших груп, аби дізнатися їхнє бачення.

Каллас зазначила, що хоче прямо запитати у Макрона, чи підтримує він її.

"Наскільки я знаю, він ніде про це не говорив публічно, приватно він говорив різні речі. Не варто випереджати події. Недостатньо мати підтримку лише однієї людини, потрібна ширша підтримка. Я все-таки ще новачок у таких політичних іграх на європейському рівні" , – підсумувала вона.

Наразі посаду топдипломата ЄС обіймає Жозеп Боррель.