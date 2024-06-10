Премьер Эстонии Каллас рассказала о шансах стать топ-дипломатом ЕС

Премьер-министр Эстонии Кая Каллас не подтвердила информацию, что у нее есть поддержка президента Франции Эмманюэля Макрона для получения должности верховного представителя Европейского Союза по иностранным делам и политике безопасности. Об этом она рассказала местному СМИ Delfi, сообщает Лига.net.

Каллас не пожелала спекулировать насчет того, приняла бы она предложение занять должность топ-дипломата ЕС, если бы ей предложили. Однако она отметила, что это было бы для нее большим признанием:

"Если такое предложение поступит, то, естественно, я серьезно его рассмотрю".

Насчет якобы поддержки от Макрона Каллас заявила:

"У нас были разные беседы, и вообще-то не принято каким-либо образом реферировать (Кратко сообщать. – Ред.) эти беседы для прессы, иначе такие беседы не велись бы".

В то же время премьер подтвердила, что они с Макроном говорили о высокопоставленных должностях – потому что оба политика находятся в одной политической группе "Обновить Европу", также она вела такие беседы с представителями других групп, чтобы узнать их видение.

Каллас отметила, что хочет прямо спросить у Макрона, поддерживает ли он ее.

"Насколько я знаю, он нигде об этом не говорил публично, в частном порядке он говорил разные вещи. Не стоит опережать события. Недостаточно иметь поддержку лишь одного человека, нужна более широкая поддержка. Я все-таки еще новичок в такого рода политических играх на европейском уровне" , – подытожила она.

В настоящее время должность топ-дипломата ЕС занимает Жозеп Боррель.