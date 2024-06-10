Зареєстровано понад 6 тисяч українців, які постраждали від тортур

Українські правоохоронці розслідують близько 2.5 тисяч кримінальних проваджень щодо катувань цивільних та військовополонених, потерпілими по яким визнано понад 6 тисяч осіб﻿. Про це заявив генеральний прокурор Андрій Костін в ефірі національного телемарафону, повідомляє Ділова столиця.

"Наразі Офісом Генпрокурора зареєстровано понад 450 кримінальних проваджень за фактами жорстокого поводження та катувань військовополонених та понад 2 100 за фактами катування цивільних осіб. Потерпілими від тортур і нелюдського поводження визнано понад 3 800 цивільних і понад 2 200 військовополонених" , — зазначив він.

За словами Костіна, на деокупованих територіях прокурори та слідчі виявили понад 160 катівень та місць несвободи, де російські окупанти утримували та катували людей. Найбільше таких місць виявлено в Чернігівській — 44, Харківській – 25 та Запорізькій областях – 18.

Загалом за жорстоке поводження з цивільними повідомлено про підозру 265 особам. Завершено розслідування і направлено до суду обвинувальні акти щодо 207 осіб. Вироки отримали 73 воєнних злочинця. За злочини проти українських військовополонених повідомлено про підозру 12 особам.

Костін також додав, що Офіс генерального прокурора співпрацює з Міжнародним кримінальним судом щодо цих злочинів.