Зарегестрировано более 6 тысяч украинцев, пострадавших от пыток

Украинские правоохранители расследуют около 2.5 тысяч уголовных производств по пыткам гражданских и военнопленных, потерпевшими по которым признано более 6 тысяч человек﻿. Об этом заявил генеральный прокурор Андрей Костин в эфире телемарафона, сообщает Деловая столица.

"Сейчас Офисом Генпрокурора зарегистрировано более 450 уголовных производств по фактам жестокого обращения и пыток военнопленных и более 2 100 по фактам пыток гражданских лиц. Потерпевшими от пыток и бесчеловечного обращения признано более 3 800 гражданских и более 2 200 военнопленных" , — отметил он.

По словам Костина, на деоккупированных территориях прокуроры и следователи обнаружили более 160 пыточных и мест несвободы, где российские оккупанты содержали и пытали людей. Больше всего таких мест обнаружено в Черниговской — 44, Харьковской — 25 и Запорожской областях — 18.

Всего за жестокое обращение с гражданскими сообщено о подозрении 265 лицам. Завершено расследование и направлены в суд обвинительные акты в отношении 207 человек. Приговоры получили 73 военных преступника. Относительно преступлений против украинских военнопленных сообщено о подозрении 12 человек.

Костин также добавил, что Офис генерального прокурора сотрудничает с Международным уголовным судом по этим преступлениям.