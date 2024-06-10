Україна вперше продала завод російського олігарха

В Україні вперше продали завод, який раніше належав оліхарху з Росії. Про це заявив голова Фонду держмайна України Віталій Коваль, повідомляє Корреспондент.

"Мова йде про потужне підприємство з виробництва упаковки для м'ясопереробної галузі – ПентоПак. Ринок визначив вартість цього об’єкту і переможна ставка повторного аукціону склала трохи більше 103 млн гривень" , – написа він.

Він додав, що на оплату вартості лота у покупця є 20 днів. При цьому інвестор вже заплатив гарантійний внесок у розмірі 20,3 млн гривень. Кошти підуть у Фонд ліквідації наслідків російської агресії.

Відомо, що раніше ПентоПак належав російсько-грецькому олігарху Саввіді. При цьому у травні повідомлялося, що стартова ціна заводу складає 203,7 млн гривень. Таким чином підприємство продали на 100 млн гривень дешевше.