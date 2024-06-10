Украина впервые продала завод российского олигарха

В Украине впервые продали завод, ранее принадлежавший олигарху из России. Об этом заявил глава Фонда госимущества Украины Виталий Коваль, сообщает Корреспондент.

"Речь идет о мощном предприятии по производству упаковки для мясоперерабатывающей отрасли - ПентоПак. Рынок определил стоимость этого объекта, и победная ставка повторного аукциона составила чуть более 103 млн гривен" , - написал он.

Он добавил, что на оплату стоимости лота у покупателя есть 20 дней. При этом инвестор уже заплатил гарантийный взнос в размере 20,3 млн гривен. Денежные средства пойдут в Фонд ликвидации последствий российской агрессии.

Известно, что ранее ПентоПак принадлежал русско-греческому олигарху Саввиди. При этом в мае сообщалось, что стартовая цена завода составляет 203,7 млн гривен. Таким образом, предприятие продали на 100 млн гривен дешевле.