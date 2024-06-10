США та Польща запускають ініціативу по боротьбі з дезінформацією в Україні

10 червня США та Польща запустили спільну ініціативу, покликану допомогти Україні протистояти російським інформаційним атакам. З посиланням на Державний департамент Сполучених Штатів, повідомляє Ліга.net.

За інформацією відомства, ініціатива отримала назву Українська комунікаційна група (UCG), вона базуватиметься у Варшаві.

"UCG об'єднає уряди країн-партнерів-однодумців для координації меседжів, сприяння точному інформуванню про повномасштабне вторгнення Росії, посилення голосу України та викриття інформаційних маніпуляцій Кремля" , – йдеться у повідомленні Держдепу.

У відомстві зазначили, що Кремль використовує брехню та маніпуляції, щоб створити фальшиві приводи для свого невиправданого вторгнення, приховувати свої військові цілі та намагатися зруйнувати всесвітню солідарність з українським народом. Ініціатива покликана протистояти цим оманливим наративам.