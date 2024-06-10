США и Польша запускают инициативу по борьбе с дезинформацией в Украине

10 июня США и Польша запустили общую инициативу, призванную помочь Украине противостоять российским информационным атакам. Со ссылкой на Государственный департамент Соединенных Штатов, сообщает Лига.net.

По информации ведомства, инициатива получила название Украинская коммуникационная группа (UCG), она будет базироваться в Варшаве.

"UCG объединит правительства стран-партнеров-единомышленников для координации месседжей, содействия точному информированию о полномасштабном вторжении России, усиления голоса Украины и разоблачения информационных манипуляций Кремля" , — говорится в сообщении Госдепа.

В ведомстве отметили, что Кремль использует ложь и манипуляции, чтобы создать фальшивые поводы для своего неоправданного вторжения, скрывать свои военные цели и пытаться разрушить всемирную солидарность с украинским народом. Инициатива призвана противостоять этим обманчивым нарративам.