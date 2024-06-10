Захід втрачає довіру до уряду України через кадрові рішення - FT

Звільнення голови Державного агентства відновлення та розвитку інфраструктури Мустафи Найєма викликало негативну реакцію у західних ЗМІ, які наводять коментарі щодо цього західних чиновників, які демонструють нерозуміння кадрової політики в Україні. З посиланням на матеріал Financial Times, повідомляє Дзеркало тижня.

«Шість українських та західних чиновників розповіли FT, що низка звільнень, відставок та перестановок в уряді під керівництвом [президента Володимира] Зеленського за останні місяці спричинила напруженість у відносинах між Києвом та західними партнерами, які фінансують оборону та реконструкцію України» , – пише газета.

Усі вказані співрозмовники повідомили, що попереджали Зеленського та його уряд про те, що вони вважають «деструктивними та незрозумілими кроками».

«США та інші західні партнери хочуть мати нормальні, передбачувані відносини зі своїми українськими колегами. Зараз вони втрачають довіру до українського уряду через кадрові рішення, які вони не розуміють» , – сказав на умовах анонімності один із зацікавлених українських урядовців.

FT зазначає, що за два тижні до своєї відставки Найєм зібрав два десятки представників Агентства США з міжнародного розвитку (USAID) та інших західних агентств, щоб повідомити їм, що він очікує звільнення, а також про початок перевірки роботи Міністерства розвитку громад, територій та інфраструктури України, яким керував до звільнення Олександр Кубраков.