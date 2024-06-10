Запад теряет доверие к правительству Украины из-за кадровых решений - FT
Увольнение главы Государственного агентства восстановления и развития инфраструктуры Мустафы Найема вызвало негативную реакцию в западных СМИ, которые приводят комментарии по этому поводу западных чиновников, демонстрирующих непонимание кадровой политики в Украине. Со ссылкой на материал Financial Times, сообщает Зеркало недели.
«Шесть украинских и западных чиновников рассказали FT, что ряд увольнений, отставок и перестановок в правительстве под руководством [президента Владимира] Зеленского за последние месяцы повлекли за собой напряженность в отношениях между Киевом и западными партнерами, финансирующими оборону и реконструкцию Украины», – пишет газета.
Все указанные собеседники сообщили, что предупреждали Зеленского и его правительство о том, что они считают «деструктивными и непонятными шагами».
«США и другие западные партнеры хотят иметь нормальные, предсказуемые отношения со своими украинскими коллегами. Сейчас они теряют доверие к украинскому правительству из-за кадровых решений, которых они не понимают», – сказал на условиях анонимности один из заинтересованных украинских чиновников.
FT отмечает, что за две недели до отставки Найем собрал два десятка представителей Агентства США по международному развитию (USAID) и других западных агентств, чтобы сообщить им, что он ожидает увольнения, а также о начале проверки работы Министерства развития общин, территорий и инфраструктуры Украины, которым руководил до увольнения Александр Кубраков.