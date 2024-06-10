США закликали ХАМАС прийняти пропозицію Ізраїлю щодо припинення вогню

Радник Білого дому з питань національної безпеки Джейк Салліван закликав угруповання ХАМАС відповісти та прийняти умови запропонованої Ізраїлем угоди щодо припинення вогню в секторі Гази та звільнення заручників, спрямованої на припинення війни. Про це пише The Hill, повідомляє Укрінформ.

Президент Джо Байден оголосив про цю пропозицію наприкінці минулого місяця, заявивши, що вона включає план з трьох частин щодо припинення боїв та звільнення решти заручників.

"На сьогодні найефективніший, найнадійніший та найправильніший спосіб вивести всіх заручників — це досягти всеосяжного припинення вогню та угоди щодо заручників, яку президент Байден описав публічно декілька днів тому і яку прийняв Ізраїль, тепер, коли ми очікуємо відповіді ХАМАС" , – сказав Салліван.

"Якби ХАМАС погодився на цю угоду, вогонь би припинився, заручники повернулися б додому, гуманітарна допомога надходила б більше, і для палестинського народу настав би кращий день" , - додав він.

Зазначається, що ХАМАС усе ще утримує понад 100 заручників у секторі Гази, понад 30 із них вважаються мертвими.

Внесена США до переліку терористична група викрала понад 250 людей з півдня Ізраїлю під час несподіваного нападу 7 жовтня, під час якого було вбито близько 1200 людей. Близько 100 заручників були звільнені внаслідок тижневої угоди про припинення вогню в листопаді минулого року.

Зауваження Саллівана пролунали через день після проведення в Газі спеціальної операції, під час якої було врятовано чотирьох заручників.

"Завтра, навіть сьогодні, може бути припинення вогню, якщо ХАМАС погодиться на угоду. Тож, з нашої точки зору, світ має продовжувати чітко та рішуче посилювати це повідомлення. Ми ще не отримали офіційної відповіді… відповіді від ХАМАС. Ми чекаємо на це" , - сказав Салліван.

Минулого тижня лідери 18 країн, громадяни яких є заручниками, виступили зі спільною заявою, в якій закликали ХАМАС та Ізраїль погодитися на пропозицію про припинення вогню.