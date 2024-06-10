США призвали ХАМАС принять предложение Израиля о прекращении огня

Советник Белого дома по вопросам национальной безопасности Джейк Салливан призвал группировку ХАМАС ответить и принять условия предложенного Израилем соглашения о прекращении огня в секторе Газа и освобождении заложников, направленном на прекращение войны. Об этом пишет The Hill, сообщает Укринформ.

Президент Джо Байден объявил об этом предложении в конце прошлого месяца, заявив, что оно включает план из трех частей по прекращению боев и освобождению остальных заложников.

"На сегодняшний день самый эффективный, надежный и правильный способ вывести всех заложников - это достичь всеобъемлющего прекращения огня и соглашения по заложникам, которое президент Байден описал публично несколько дней назад и которое принял Израиль, теперь, когда мы ожидаем ответа от ХАМАС", - сказал Салливан.

"Если бы ХАМАС согласился на это соглашение, огонь бы прекратился, заложники вернулись бы домой, гуманитарная помощь поступала бы больше, и для палестинского народа наступил бы лучший день" , - добавил он.

Отмечается, что ХАМАС все еще содержит более 100 заложников в секторе Газа, более 30 из них считаются мертвыми.

Внесенная США в список террористическая группа похитила более 250 человек с юга Израиля во время неожиданного нападения 7 октября, во время которого были убиты около 1200 человек. Около 100 заложников были освобождены в результате недельного соглашения о прекращении огня в ноябре прошлого года.

Замечания Салливана прозвучали через день после проведения в Газе специальной операции, во время которой были спасены четыре заложника.

"Завтра, даже сегодня, может быть прекращение огня, если ХАМАС согласится на соглашение. Так что, с нашей точки зрения, мир должен продолжать четко и решительно усиливать это сообщение. Мы еще не получили официального ответа… ответа от ХАМАС. Мы ждем этого", – сказал Салливан.

На прошлой неделе лидеры 18 стран, граждане которых заложники, выступили с совместным заявлением, в котором призвали ХАМАС и Израиль согласиться на предложение о прекращении огня.