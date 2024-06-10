ЗМІ повідомили про загибель на фронті комбата ОУН Миколи Кохановського
На фронті загинув лідер "Добровольчого руху ОУН" Микола Коханівський. Про це розповіли джерела в батальйоні ОУН, повідомляє Українська правда.
Відомо, що Коханівський загинув в окопі. Про дату поховання інформації немає.
Коханівський воював на сході України з 2014 року, був командиром "Добровольчого руху ОУН".
У 2016 році Коханівський та його громадська організація ініціювали регулярні масові акції прямої дії щодо московських фінансових установ: "Сбербанку Росії" та "Альфабанку".