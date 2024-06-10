СМИ сообщили о гибели на фронте комбата ОУН Николая Кохановского

На фронте погиб лидер "Добровольческого движения ОУН" Николай Кохановский. Об этом рассказали источники в батальоне ОУН, сообщает Украинская правда.

Известно, что Кохановский погиб в окопе. О дате погребения информации нет.

Коханивский воевал на востоке Украины с 2014 года, был командиром "Добровольческого движения ОУН".

В 2016 году Кохановский и его общественная организация инициировали регулярные массовые акции прямого действия в отношении московских финансовых учреждений: "Сбербанк России" и "Альфабанк".