Фінляндія повідомила про порушення військовим літаком РФ її повітряного простору

10 червня російський військовий літак порушив повітряний простір Фінляндії, це перший подібний випадок від моменту вступу країни до НАТО. Про це пише видання Bloomberg з посиланням на Міністерство оборони Фінляндії, повідомляє Ліга.net.

За інформацією оборонного відомства, літак перебував у повітряному просторі Фінляндії близько двох хвилин вранці 10 червня. Інцидент стався у східній частині Фінської затоки. Літак зайшов на територію Фінляндії на глибину понад 2,5 км, зазначили в Міноборони країни.

"Ми серйозно ставимося до ймовірного територіального порушення та негайно розпочали розслідування" , – заявив міністр оборони Фінляндії Антті Хяккянен.

У матеріалі Bloomberg зазначається, що останній подібний інцидент стався в серпні 2022 року, коли два російські винищувачі влетіли в повітряний простір Фінляндії. У квітні 2023 року країна стала членом Альянсу.