Финляндия сообщила о нарушении военным самолетом РФ ее воздушного пространства

10 июня российский военный самолет нарушил воздушное пространство Финляндии, это первый подобный случай с момента вступления страны в НАТО. Об пишет издание Bloomberg со ссылкой на Министерство обороны Финляндии, сообщает Лига.net.

По информации оборонного ведомства, самолет находился в воздушном пространстве Финляндии около двух минут утром 10 июня. Инцидент произошел в восточной части Финского залива. Самолет зашел на территорию Финляндии на глубину более 2,5 км, отметили в Минобороны страны.

"Мы серьезно относимся к вероятному территориальному нарушению и немедленно приступили к расследованию" , — заявил министр обороны Финляндии Антти Хяккянен.

В материале Bloomberg говорится, что последний подобный инцидент произошел в августе 2022 года, когда два российских истребителя влетели в воздушное пространство Финляндии. В апреле 2023 года страна стала членом Альянса.