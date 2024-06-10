Умєров обговорив із нідерландською колегою військову підтримку, зокрема F-16

Делегація на чолі з головою Міністерства оборони Нідерландів Кайсою Оллонгрен 10 червня зустрілась у Києві з українським міністром оборони Рустемом Умєровим і провела переговори щодо військового співробітництва.﻿ Про це Умєров написав у Facebook.

За словами українського міністра оборони, з представниками Нідерландів обговорили можливі шляхи закупівлі зброї для військових потреб Києва та співпрацю у сфері оборонного виробництва в Україні.

Також сторони звернули увагу на ініціативу F-16, співголовою якої є Нідерланди, поточну ситуацію на фронті та інші військові потреби України – зокрема снаряди калібру 155 мм.