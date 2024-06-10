Умеров обсудил с нидерландской коллегой военную поддержку, в частности F-16

Делегация во главе с главой Министерства обороны Нидерландов Кайсой Оллонгрен 10 июня встретилась в Киеве с украинским министром обороны Рустемом Умеровым и провела переговоры по военному сотрудничеству. Об этом Умеров написал в Facebook.

По словам украинского министра обороны, с представителями Нидерландов обсудили возможные пути закупки оружия для военных нужд Киева и сотрудничество в сфере оборонного производства в Украине.

Также стороны обратили внимание на инициативу F-16, сопредседателем которой являются Нидерланды, текущую ситуацию на фронте и другие военные нужды Украины – в частности, снаряды калибра 155 мм.