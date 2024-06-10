Украина увеличила производство стали

В Україні у січні-травні виробництво сталі становило 3,14 млн тонн. Це на 31,2% або на 747 тис. тонн більше, порівняно з аналогічним періодом минулого року. З посиланням на дані Укрметалургпрома, повідомляє Корреспондент.

Виробництво чавуну від початку року збільшилося на 20,8%, або на 489 тис. тонн, - до 2,84 млн тонн, а прокату - на 29,5%, або на 586 тис. тонн, до 2,57 млн тонн.

У тому числі у травні 2024 року виробництво сталі зросло на 26,5% у річному обчисленні - до 737,6 тис. тонн, чавуну - на 8,3% (до 653,1 тис. тонн), прокату - на 26,5% (до 594,9 тис. тонн).