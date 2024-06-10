Украина увеличила производство стали

В Украине в январе-мае производство стали составило 3,14 млн тонн. Это на 31,2%, или на 747 тыс. тонн, больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Со ссылкой на данные Укрметаллургпрома, сообщает Корреспондент.

Производство чугуна с начала года увеличилось на 20,8%, или на 489 тыс. тонн, - до 2,84 млн тонн, а проката - на 29,5%, или на 586 тыс. тонн - до 2,57 млн ​​тонн.

В том числе в мае 2024 года производство стали выросло на 26,5% в годовом исчислении - до 737,6 тыс. тонн, чугуна - на 8,3% (до 653,1 тыс. тонн), проката - на 26,5% (до 594,9 тыс. тонн).