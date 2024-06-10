Журналісти оприлюднили знімки ураження ЗСУ російської техніки в Джанкої

"Схеми" оприлюднили супутникові знімки знищеної військової техніки в тимчасово окупованому Джанкої в ніч на 10 червня. З посиланням на знімки супутника Planet Labs, опубліковані журналістами "Схем", повідомляє Українська правда.

На знімках видно наслідки масштабної пожежі біля залізниці у місті Джанкой в окупованому Криму. Втім якість знімків не дає можливості точно встановити тип ураженої техніки.

t.me/cxemu

t.me/cxemu

Видно, що об’єкт з’явився тут у травні 2024 року, а згодом неподалік побудували фортифікаційні споруди.

Генштаб ЗСУ 10 червня повідомив, що вночі захисники уразили зенітний ракетний дивізіон С-400 окупантів в районі Джанкоя і два зенітних ракетних дивізіони С-300 біля Чорноморського та Євпаторії, що в окупованому Криму.