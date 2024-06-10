Журналисты обнародовали снимки поражения ВСУ российской техники в Джанкое

"Схемы" обнародовали спутниковые снимки уничтоженной военной техники во временно оккупированном Джанкое в ночь на 10 июня.﻿﻿ Со ссылкой на снимки спутника Planet Labs, опубликованные журналистами "Схем", сообщает Украинская правда.

На снимках видны последствия масштабного пожара у железной дороги в городе Джанкой в ​​оккупированном Крыму. Впрочем, качество снимков не дает возможности точно установить тип пораженной техники.

t.me/cxemu

t.me/cxemu

Видно, что объект появился здесь в мае 2024 года, а впоследствии построили фортификационные сооружения.

Напомним, Генштаб ВСУ 10 июня сообщил, что ночью защитники поразили зенитный ракетный дивизион С-400 оккупантов в районе Джанкоя и два зенитных ракетных дивизиона С-300 возле Черноморского и Евпатории в оккупированном Крыму.