Вибори в ЄП: у 5 країнах ЄС найбільше голосів набрали антиукраїнські партії

У п'яти країнах Європейського Союзу під час виборів до Європарламенту найбільше голосів отримали антиукраїнські партії. Посилаючись на дані щодо результатів виборів, повідомляє Слово і діло.

Серед національних політичних рухів в Угорщині, Франції, Чехії, Австрії, Бельгії здобули першість партії, які відверто виступають проти України та захисту її суверенітету або мають проросійську риторику:

угорська "Фідес" – 44,61%;

французька "Національне об'єднання" – 31,37%;

чеська "Дії незадоволених громадян" – 26,14%;

австрійська "Партія свободи" – 25,70%;

бельгійська "Фламандський інтерес" – 14,50%.

Разом з тим угорська "Фідес" здобула високий результат, але якщо його порівнювати з попередніми кампаніями, то він гірший за кілька десятків років. Раніше правлячу в Угорщині партію підтримували більше половини виборців.

Істотного результату отримали ультраправі політики з партії Ле Пен у Франції. "Національне об'єднання" потенційно можна відносити до антиукраїнського табору, проте глава партії нещодавно здивувала всіх виступом, де жорстко розкритикувала вторгнення Росії в Україну та висловилася на підтримку України. Тому остаточно визначити ставлення партії до України допоможе лише реальне голосування щодо ЄП та публічні дії партійців, а не лише попередні висловлювання.

В інших країнах партії, які декларують антиукраїнську риторику, отримали від 24% до 9,6% підтримки. До 15% підтримки отримали партії у Словаччині, Нідерландах, Німеччині, Румунії.

Найнижчий рейтинг антиукраїнських політичних сил мають в Іспанії – партія Голос – 9,62%, в Італії – Рух п'яти зірок – 9,98%, у Польщі – Конфедерація – 12,08%.