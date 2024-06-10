Выборы в ЕП: в 5 странах ЕС больше всего голосов набрали антиукраинские партии

В пяти странах Европейского Союза во время выборов в Европарламент больше всего голосов получили антиукраинские партии. Ссылаясь на данные по результатам выборов, сообщает Слово и дело.

Среди национальных политических движений в Венгрии, Франции, Чехии, Австрии, Бельгии получили первенство партии, откровенно выступающие против Украины и защиты ее суверенитета или имеющие пророссийскую риторику:

венгерская "Фидес" – 44,61%;

французская "Национальное объединение" - 31,37%;

чешская "Действия недовольных граждан" - 26,14%;

австрийская "Партия свободы" - 25,70%;

бельгийская "Фламандский интерес" - 14,50%.

В то же время венгерская "Фидес" получила высокий результат, но если его сравнивать с предыдущими кампаниями, то он худший за несколько десятков лет. Ранее правящая в Венгрии партия оказала поддержку более половины избирателей.

Существенный результат получили ультраправые политики из партии Ле Пен во Франции. "Национальное объединение" потенциально можно относить к антиукраинскому лагерю, однако глава партии не так давно удивила всех выступлением, где жестко раскритиковала вторжение России в Украину и высказалась в поддержку Украины. Поэтому окончательно определить отношение партии к Украине поможет только реальное голосование по ЕП и публичные действия партийцев, а не только предварительные высказывания.

В других странах партии, декларирующие антиукраинскую риторику, получили от 24% до 9,6% поддержки. До 15% поддержки получили партии в Словакии, Нидерландах, Германии, Румынии.

Самый низкий рейтинг антиукраинские политические силы имеют в Испании – партия Голос – 9,62%, в Италии – Движение пяти звезд – 9,98%, в Польше – Конфедерация – 12,08%.