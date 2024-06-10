У Генштабі повідомили подробиці удару по Новошахтинському НПЗ у РФ

Підрозділи Сил оборони 5 червня успішно атакували засобами українського виробництва Новошахтинський завод нафтопродуктів у Ростовській області. З посиланням на дані Генерального штабу, повідомляє Українська правда.

За даними розвідки, внаслідок вогневої поразки загарбники втратили 1,5 млн тонн нафти та нафтопродуктів, що в перерахунку становить близько 540 млн доларів.

"Сили оборони України продовжують методично знищувати нафтопереробну галузь російської федерації... Удари по російських нафтопереробних заводах суттєво ускладнюють виконання військ противника завдань у ході збройної агресії проти нашої країни" , - інформує Генштаб.

Нагадаємо, у ніч на 6 червня з'явилася інформація, що в Ростовській області Росії пролунала серія вибухів і виникла пожежа на Новошахтинському заводі нафтопродуктів. Пожежники не гасили вогонь через загрозу повторної атаки. У Росії повідомили тоді, що по заводу вдарили безпілотники.

Безпілотники Головного управління розвідки Міноборони України атакували цей завод також 13 березня. Роботу підприємства тоді було зупинено.