В Генштабе сообщили подробности удара по Новошахтинскому НПЗ в РФ

Подразделения Сил обороны 5 июня успешно атаковали средствами украинского производства Новошахтинский завод нефтепродуктов в Ростовской области. Со ссылкой на данные Генерального штаба, сообщает Украинская правда.

По данным разведки, в результате огневого поражения захватчики потеряли 1,5 млн тонн нефти и нефтепродуктов, что в пересчете составляет около 540 млн долларов.

"Силы обороны Украины продолжают методично уничтожать нефтеперерабатывающую отрасль российской федерации... Удары по российским нефтеперерабатывающим заводам существенно затрудняют выполнение войсками противника задач в ходе вооруженной агрессии против нашей страны" , - информирует Генштаб.

Напомним, в ночь на 6 июня появилась информация, что в Ростовской области России прогремела серия взрывов и возник пожар на Новошахтинском заводе нефтепродуктов. Пожарные не тушили огонь из-за угрозы повторной атаки. В России сообщили тогда, что по заводу ударили беспилотники.

Беспилотники Главного управления разведки Минобороны Украины атаковали этот завод также 13 марта. Работа предприятия тогда была остановлена.