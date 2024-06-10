У Росії заявили про настання "піку перегріву" економіки

Російська економіка перебуває на піку перегріву, заявив директор департаменту грошово-кредитної політики Банку Росії Кирило Тремасов. Про це пишуть росЗМІ, повідомляє Корреспондент.

"Я думаю, що пік перегріву економіки - верхня точка бізнес-циклу десь тут, ми десь поряд знаходимося, але якою траєкторією відбуватиметься уповільнення, охолодження попиту, це поки що питання уважного нашого вивчення" , - зазначив він.

За словами Тремасова, восени поточні темпи зростання цін, швидкість, з якої змінюються ціни, була двозначною. Після того, як підняли ставку до 16%, зростання цін різко сповільнилося.

Він додав, що Банк Росії сьогодні бачить найбільші ознаки перегріву у сегменті споживчого попиту. Це багато в чому пов'язано з високим зростанням доходів.

"Такими темпами, як зараз зростають зарплати, доходи населення, ми не росли більше 15 років" , - зазначив він.

Тремасов пояснив, що зростання доходів відбувається на тлі безпрецедентного дефіциту трудових ресурсів. Саме цю проблему компанії ставлять на перше місце з погляду перспектив розвитку бізнесу, а не складнощі із залученням фінансування через високі ставки.

"Якщо зараз, коли економіка перегріта, попит перегрітий, ми спробуємо стимулювати перебудову бізнесу шляхом зниження ставок, повірте, все піде у зростання цін" , - наголосив директор департаменту грошово-кредитної політики Банку Росії.

Квітневий прогноз ЦП щодо інфляції на 2024 рік становить 4,3-4,8%. Банк Росії очікує зростання ВВП 2024 року в діапазоні 2,5-3,5%. ЦБ уточнюватиме середньостроковий прогноз за підсумками опорного засідання ради директорів 26 липня.

"Якщо ми бачитимемо, що ситуація в економіці, ситуація з інфляцією відхиляється від наших прогнозів, то ми можемо ухвалити рішення щодо підвищення ключової ставки" , - заявив Тремасов.

Нагадаємо, за прогнозами Віденського інституту міжнародних економічних досліджень (WIIW), економіка Росії дедалі більше залежить від продовження війни.

Також повідомлялося, що інфляція у Росії за підсумками 2023 року склала 7,4%.