В России заявили о наступлении "пика перегрева" экономики

Российская экономика находится на пике перегрева, заявил директор департамента денежно-кредитной политики Банка России Кирилл Тремасов. Об этом пишут росСМИ, сообщает Корреспондент.

"Я думаю, что пик перегрева экономики - верхняя точка бизнес-цикла где-то здесь, мы где-то рядом находимся, однако по какой траектории будет происходить замедление, охлаждение спроса, это пока вопрос внимательного нашего изучения" , - отметил он.

По словам Тремасова, осенью текущие темпы роста цен, скорость, с которой изменяются цены, была двусмысленной. После того ставка была поднята до 16%, рост цен резко замедлился. Он добавил, что Банк России сегодня видит наибольшие признаки перегрева в сегменте потребительского спроса. Это во многом связано с высоким ростом доходов.

"Такими темпами, как сейчас растут зарплаты, доходы населения, мы не росли больше 15 лет" , - отметил он.

Тремасов объяснил, что рост доходов происходит на фоне беспрецедентного дефицита трудовых ресурсов. Именно эту проблему компании ставят на первое место с точки зрения перспектив развития бизнеса, а не сложности с привлечением финансирования из-за высоких ставок.

"Если сейчас, когда экономика перегрета, спрос перегрет, мы попытаемся стимулировать перестройку бизнеса посредством снижения ставок, поверьте, все пойдет в рост цен" , - подчеркнул директор департамента денежно-кредитной политики Банка России.

Апрельский прогноз ЦБ по инфляции на 2024 год составляет 4,3-4,8%. Банк России ожидает роста ВВП в 2024 году в диапазоне 2,5-3,5%. ЦБ будет уточнять среднесрочный прогноз по итогам опорного заседания совета директоров 26 июля.

"Если мы будем видеть, что ситуация в экономике, ситуация с инфляцией отклоняется от наших прогнозов, то мы можем принять решение о повышении ключевой ставки" , - заявил Тремасов.

Напомним, по прогнозам Венского института международных экономических исследований (WIIW), экономика России все больше зависит от продолжения войны.

Также сообщалось, что инфляция в России по итогам 2023 года составила 7,4%.