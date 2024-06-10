Видобуток газу Газпромом за два роки обвалився майже на третину

Видобуток газу російським Газпромом за підсумками 2023 року впав на 13% - до 359 млрд кубометрів з 412,9 млрд кубометрів у 2022 році. Про це йдеться у звіті концерну за минулий рік, повідомляє Корреспондент.

У 2021 році видобуток сягав 515 млрд кубометрів, тож за два останні роки видобуток Газпрому обвалився на 30%, свідчать дані компанії.

Водночас видобуток нафти та газового конденсату групою Газпром у Росії у 2023 році зріс на 6,6% - до 72,38 млн тонн із 67,9 млн тонн.

2023 року група Газпром продала на внутрішньому та зовнішніх ринках 342 млрд кубометрів газу, що на 10% менше, ніж у 2022 році, коли було реалізовано 379,8 млрд кубометрів газу.

Сукупний обсяг постачання газу на ринки ближнього зарубіжжя у 2023 році зберігся на рівні попереднього року.