Добыча газа Газпромом за два года рухнула почти на треть

Добыча газа российским Газпромом по итогам 2023 года упала на 13% – до 359 млрд кубометров с 412,9 млрд кубометров в 2022 году. Об этом говорится в отчете концерна за прошлый год, сообщает Корреспондент.

В 2021 году добыча достигала 515 млрд кубометров, так что за два последних года добыча Газпрома обвалилась на 30%, свидетельствуют данные компании.

В то же время добыча нефти и газового конденсата группой Газпром в России в 2023 году выросла на 6,6% - до 72,38 млн. тонн с 67,9 млн. тонн.

2023 группа Газпром продала на внутреннем и внешних рынках 342 млрд кубометров газа, что на 10% меньше, чем в 2022 году, когда было реализовано 379,8 млрд кубометров газа.

Совокупный объем поставок газа на рынки ближнего зарубежья в 2023 году сохранился на уровне предыдущего года.