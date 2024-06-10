"Львівська політехніка" поновила Фаріон на посаді та виплатить їй компенсацію

Національний університет "Львівська політехнівка" поновила Іріну Фаріон на посаді професорки кафедри української мови.﻿ З посиланням на соцмережі Фаріон, повідомляє Ділова столиця.

Фаріон оприлюднила відповідний наказ ректора Політехніки Юрія Бобала. ВНЗ має виплатити професорці більше 120 тисяч грн.

facebook.com/people/Ірина-Фаріон

Нагадаємо, Фаріон звільнили з навчального закладу після того, як вона заявила, що категорично не сприймає російськомовних військовослужбовців Збройних сил України та не може вважати їх українцями. Це викликало обурення серед військових та в суспільстві загалом.

Викладачку звільнили за порушення 41 статті Кодексу законів про працю: вчинення працівником, який виконує виховні функції, аморального проступку, не сумісного з продовженням цієї роботи.

Міністр освіти і науки Оксен Лісовий тоді зазначав, що "людям, які не поділяють цінності гідності та не відчувають поваги до воїнів, немає місця в системі освіти".

Водночас Служба безпеки України відкрила кримінальну справу проти Фаріон. Правоохоронці проводили експертизи її скандальних висловлювань та публікацій, а також епізоду з оприлюдненням листа від студента з окупованого Криму.

Галицький районний суд Львова відмовляв Фаріон у задоволенні позову до Львівської політехніки щодо її поновлення на посаді професорки кафедри української мови. Вона заявляла, що подасть апеляцію.