"Львовская политехника" восстановила Фарион в должности и выплатит ей компенсацию
Национальный университет "Львовская политехновка" обновила Ирину Фарион в должности профессора кафедры украинского языка. Со ссылкой на соцсети Фарион, сообщает Деловая столица.
Фарион обнародовала соответствующий приказ ректора политехники Юрия Бобало. ВУЗ должен выплатить профессору более 120 тысяч грн.
Напомним, что Фарион уволили из учебного заведения после того, как она заявила, что категорически не воспринимает русскоязычных военнослужащих Вооруженных сил Украины и не может считать их украинцами. Это вызвало возмущение среди военных и в целом.
Преподавательницу уволили за нарушение 41 статьи Кодекса законов о труде: совершение работником, выполняющим воспитательные функции, аморального проступка, не совместимого с продолжением этой работы.
Министр образования и науки Оксен Лисовой тогда отмечал, что "людям, которые не разделяют ценности достоинства и не испытывают уважения к воинам, нет места в системе образования".
В то же время, Служба безопасности Украины возбудила уголовное дело против Фарион. Правоохранители проводили экспертизы ее скандальных высказываний и публикаций, а также эпизода с обнародованием письма студента из оккупированного Крыма.
Галицкий районный суд Львова отказывал Фарион в удовлетворении иска к Львовской политехнике о ее восстановлении в должности профессора кафедры украинского языка. Она заявляла, что подаст апелляцию.