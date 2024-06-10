"Львовская политехника" восстановила Фарион в должности и выплатит ей компенсацию

Национальный университет "Львовская политехновка" обновила Ирину Фарион в должности профессора кафедры украинского языка﻿. Со ссылкой на соцсети Фарион, сообщает Деловая столица.

Фарион обнародовала соответствующий приказ ректора политехники Юрия Бобало. ВУЗ должен выплатить профессору более 120 тысяч грн.

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Напомним, что Фарион уволили из учебного заведения после того, как она заявила, что категорически не воспринимает русскоязычных военнослужащих Вооруженных сил Украины и не может считать их украинцами. Это вызвало возмущение среди военных и в целом.

Преподавательницу уволили за нарушение 41 статьи Кодекса законов о труде: совершение работником, выполняющим воспитательные функции, аморального проступка, не совместимого с продолжением этой работы.

Министр образования и науки Оксен Лисовой тогда отмечал, что "людям, которые не разделяют ценности достоинства и не испытывают уважения к воинам, нет места в системе образования".

В то же время, Служба безопасности Украины возбудила уголовное дело против Фарион. Правоохранители проводили экспертизы ее скандальных высказываний и публикаций, а также эпизода с обнародованием письма студента из оккупированного Крыма.

Галицкий районный суд Львова отказывал Фарион в удовлетворении иска к Львовской политехнике о ее восстановлении в должности профессора кафедры украинского языка. Она заявляла, что подаст апелляцию.