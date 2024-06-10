Ворог шукає шляхи аби вклинитися в українську оборону - Генштаб

Від початку цієї доби на фронті сталося вже 66 бойових зіткнень, російська армія шукає шляхи аби вклинитися в українську оборону. Про це йдеться у повідомленні Генштабу ввечері 10 червня.

Зазначається, що у другій половині дня окупанти продовжили тероризувати Харківщину авіаударами зі своєї території.

Зокрема, з району Бєлгорода (РФ) агресор завдав двох ударів дванадцятьма НАРами по Терновому. Впродовж дня ворог тричі безуспішно намагався атакувати поблизу Вовчанська та Глибокого.

На Куп’янському напрямку Сили оборони відбили вісім атак. Два боєзіткнення ще тривають. В районі Степової Новоселівки російська авіація завдала два удари шістьма КАБами. Станом на цей час, за попередніми даними, втрати загарбників на цьому напрямку склали: 62 особи вбитими та пораненими, знищено три танки, одна бойова броньована машина та одиниця автомобільної техніки.

На Лиманському напрямку всі дев’ять штурмувальних спроб РФ успіху не мали. Українські воїни контролюють ситуацію.

На Сіверському напрямку ворог чотири рази атакував Сили оборони поблизу Спірного, Івано-Дар’ївки та Верхньокам’янки. Теж безуспішно.

На Краматорському напрямку від початку доби російські війська п’ять разів намагалися потіснити українські підрозділи із займаних позицій. Три штурмові дії поблизу Кліщіївки та Андріївки українські воїни відбили. Ще дві атаки тривають біля Нового та Іванівського.

На Покровському напрямку від початку доби ворог 20 разів атакував українських захисників біля Євгенівки, Новоолександрівки, Новопокровського, Карлівки, Яснобродівки та Уманського. 17 штурмових дій успіху не мали. Ще три ворожі атаки тривають.