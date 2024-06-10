Враг ищет пути, чтобы вклиниться в украинскую оборону - Генштаб

С начала этих суток на фронте произошло уже 66 боевых столкновений, российская армия ищет пути, чтобы вклиниться в украинскую оборону. Об этом говорится в сообщении Генштаба вечером 10 июня.

Отмечается, что во второй половине дня оккупанты продолжили терроризировать Харьковщину авиаударами со своей территории.

В частности, из района Белгорода (РФ) агрессор нанес два удара двенадцатью НАРами по Терновому. В течение дня враг трижды безуспешно пытался атаковать близ Волчанска и Глубокого.

На Купянском направлении Силы обороны отразили восемь атак. Два боестолкновения еще продолжаются. В районе Степной Новоселовки российская авиация нанесла два удара шестью КАБами. По состоянию на это время, по предварительным данным, потери захватчиков на этом направлении составили: 62 человека убиты и ранены, уничтожены три танка, одна боевая бронированная машина и единица автомобильной техники.

На Лиманском направлении все девять штурмовых попыток РФ не имели успеха. Украинские воины контролируют ситуацию.

На Северском направлении враг четырежды атаковал Силы обороны вблизи Спирного, Ивано-Дарьевки и Верхнекаменки. Тоже безуспешно.

На Краматорском направлении с начала суток российские войска пять раз пытались потеснить украинские подразделения с занимаемых позиций. Три штурмовых действия вблизи Клищиевки и Андреевки украинские воины отбили. Еще две атаки продолжаются у Нового и Ивановского.

На Покровском направлении с начала суток враг 20 раз атаковал украинских защитников у Евгенеевки, Новоалександровки, Новопокровского, Карловки, Яснобродовки и Уманского. 17 штурмовых действий успеха не имели. Еще три вражеских атаки продолжаются.